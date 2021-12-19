Авария произошла 18 декабря около 20:00 на улице Батуринской в Бахмаче.

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Как произошло ДТП

Водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого мужчина сбежал с места происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Велосипедист от полученных травм умер по дороге в больницу.

Водителя задержали

Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Его уже задержали.

Полиция возбудила уголовное дело относительно нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Теперь устанавливают все обстоятельства и проводят досудебное расследование.

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