Авария произошла 18 декабря около 20:00 на улице Батуринской в Бахмаче.
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Как произошло ДТП
Водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого мужчина сбежал с места происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Велосипедист от полученных травм умер по дороге в больницу.
Водителя задержали
Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Его уже задержали.
Полиция возбудила уголовное дело относительно нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Теперь устанавливают все обстоятельства и проводят досудебное расследование.
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