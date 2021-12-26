Інцидент трапився у Лазещинському лісництві в урочищі Стебний. Увагу працівників лісової охорони привернув звук двигуна вантажівки, яка була без номерних знаків. Коли лісники наблизились, то крадії сіли в автомобіль і втекли.

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Вантажівку доганяла рейдова бригада

Назустріч порушникам зі зрубаною деревиною виїхала мобільна рейдова бригада Ясінянського лісгоспу, яку на підмогу викликали лісники.

Коли крадії лісу тікали від переслідування, то вантажівка з незаконною деревиною перекинулась у потічок, а порушники зникли з місця аварії.

Мобільна рейдова бригада знайшла перекинуте авто з деревиною та викликала на місце події правоохоронців. Тепер шукають власника вантажівки і тих, хто причетний до крадіжки лісу. Попередньо відомо, що зловмисники зрубали 8,5 кубічних метрів ялини європейської.



Під час втечі крадіїв лісу вантажівка із деревиною перекинулась у потічок / Фото фейсбук Закарпатського ОУЛМГ

Вирубка лісів в Україні

Щороку в Україні вирубують майже 120 тисяч кубометрів лісів на більш ніж 800 мільйонів гривень. Як зазначали правоохоронці, проблема незаконної вирубки лісів не має постійного висвітлення та адекватної оцінки більшості екологічних активістів.

Водночас начальника Тернопільського лісгоспу судитимуть за те, що допустив незаконну вирубку дерев. Мовиться про збитки на понад 2,1 мільйона гривень.

Також у Стратегії екологічної політики України на період до 2030 року однією з головних задач є збільшення лісистості. За прогнозами, нам треба висадити 2 мільйони гектарів нових лісів.

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