Інцидент трапився у Лазещинському лісництві в урочищі Стебний. Увагу працівників лісової охорони привернув звук двигуна вантажівки, яка була без номерних знаків. Коли лісники наблизились, то крадії сіли в автомобіль і втекли.

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Вантажівку доганяла рейдова бригада

Назустріч порушникам зі зрубаною деревиною виїхала мобільна рейдова бригада Ясінянського лісгоспу, яку на підмогу викликали лісники.

Коли крадії лісу тікали від переслідування, то вантажівка з незаконною деревиною перекинулась у потічок, а порушники зникли з місця аварії.

Мобільна рейдова бригада знайшла перекинуте авто з деревиною та викликала на місце події правоохоронців. Тепер шукають власника вантажівки і тих, хто причетний до крадіжки лісу. Попередньо відомо, що зловмисники зрубали 8,5 кубічних метрів ялини європейської.

Вантажівка перекинулась у річку під час втечі порушників
Під час втечі крадіїв лісу вантажівка із деревиною перекинулась у потічок / Фото фейсбук Закарпатського ОУЛМГ

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