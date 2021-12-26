Инцидент произошел в Лазещинском лесничестве в урочище Стебный. Внимание работников лесной охраны привлек звук двигателя грузовика, который был без номерных знаков. Когда лесники приблизились, то воры сели в автомобиль и скрылись.

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Грузовик догоняла рейдовая бригада

Навстречу нарушителям со срубленной древесиной выехала мобильная рейдовая бригада Ясинянского лесхоза, которую на помощь вызвали лесники.

Когда воры леса убегали от преследования, то грузовик с незаконной древесиной перевернулся в ручей, а нарушители скрылись с места аварии.

Мобильная рейдовая бригада нашла перевернутый автомобиль с древесиной и вызвала на место происшествия правоохранителей. Теперь ищут владельца грузовика и тех, кто причастен к краже леса. Предварительно известно, что злоумышленники срубили 8,5 кубических метра ели европейской.

Вантажівка перекинулась у річку під час втечі порушників

Во время бегства воров леса грузовик с древесиной перевернулся в ручей / Фото фейсбук Закарпатского ОУЛОХ

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