Його колегу, ексглаву лісгоспу Тернопільщини, судитимуть за розкладання грошей. Про це повідомили у ДБР.
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На Тернопільщині судитимуть за дозвіл на незаконну вирубку лісу
У Державному бюро розслідувань з'ясували, що начальник Тернопільського обласного лісгоспу погоджував дозволи на вирубку дерев лісовим господарствам на території природно-заповідного фонду. Робив це без необхідних документів від міністерства.
Через це у 2017 році на територіях заказників "Суразька дача", "Яблунівський", "Дача Галілея", нацпарків "Кременецькі гори" та "Дністровський каньйон" відбулися незаконні рубки лісу, які завдали збитків державі на понад 2,1 мільйона гривень,
– розповіли в ДБР.
Саме тому чиновника звинувачують у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо його провину доведуть, то чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення.
Ексдиректора лісгоспу судитимуть за розкрадання грошей
За матеріалами ДБР до суду направлено обвинувальний акт щодо ексдиректора одного з лісових господарств Тернопільщини, який розтратив державні кошти.
Слідство встановило, що:
- у 2019 – 2020 років лісгосп постачав деревину одному з приватних підприємств Закарпаття, яке за угодою мало оплачувати її перевезення;
- натомість директор за рахунок лісгоспу компенсував приватному підприємству 700 тисяч гривень на транспортні витрати;
- за таку "допомогу" він отримав свою "частку".
У липні 2021 року директора звільнили із займаної посади. Під час досудового розслідування він відшкодував збитки в повному обсязі.
Наразі ексдиректора звинувачують в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах. Якщо провину доведуть, то чиновнику загрожує ув'язнення до 12 років.
Останні новини щодо вирубки лісів: коротко
- 7 вересня 2021 року за ніч в окупованому Криму окупанти вирубали понад 350 дерев. Дерева знищили у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Попередньо відомо, що дерева знищили для зведення новобудов.
- У серпні на Київщині прокуратура оголосила підозру 7 чиновникам, які протягом 2 років незаконно вирубували ліс. Вони завдали шкоду державі на 13 мільйонів гривень.
- Наприкінці серпня Володимир Зеленський доручив РНБО підготувати засідання щодо проблеми вирубки лісів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні є багато територій непридатних для сільського господарства. Тому на них можна висадити ліс, а згодом використовувати деревину для різних потреб.