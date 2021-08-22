Створять поняття "промисловий ліс"

Ліс – надбання країни, а також сировина для промисловості. Тому чиновники планують запровадити поняття "промисловий ліс". Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив у інтерв'ю.

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Ми маємо дати бізнесу можливості, щоб вони для себе закладали саме промислові ділянки лісу – не плутати з біогенезом. Ми маємо зробити розподіл, щоб розуміти – це промисловий ліс, це бізнес вирощує для себе,

– підкреслив Данілов.

Він також наголосив, що, згідно з дослідженнями, лісова галузь – це галузь кумівства.

Секретар РНБО пояснив, що заява Зеленського про мільярд дерев за 3 роки стосувалася не лише екології. "Мовилося про економіку, про енергетичну незалежність. Завдяки цій сировині, ми матимемо додатковий актив у цьому питанні".

Дерева можна висадити на непридатних землях

За словами Данілова, в Україні є багато територій непридатних для сільського господарства. Тому на них можна висадити ліс, а згодом використовувати деревину для різних потреб.

Зверніть увагу! 12 серпня лісову реформу вже обговорила Міжвідомча робоча група з питань збереження та відновлення лісів. Під час наради проаналізували стан виконання указу президента про заходи щодо збереження та відтворення лісів.