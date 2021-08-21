Окрім того, під санкції потрапили скандальний проросійський блогер Анатолій Шарій та його дружина Ольга. Обмеження також застосують щодо Ганни Солнцевої, Любові Лукашиної та Алли Бондаренко.
Зауважте Санкцій проти Шарія просили його ж однопартійці, – Стерненко
Під санкції також потрапили:
ТОВ "Ласмак", яке володіє медійними ресурсами, дотичними до Гужви;
ТОВ "Маджері" та "Смарт медіа мережа".
Засідання РНБО: головне
- Чергове засідання Ради нацбезпеки й оборони провели у Києві 20 серпня. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на порядку денному було декілька питань.
- Зокрема, під час засідання ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача та кола людей, які раніше потрапили під обмеження США.
- Окрім того, Данілов зауважив, що підприємство "Черкасигаз" вирішили повернути у державну власність. За словами політика, держава втратила його через шахрайські маніпуляції.
- Під час засідання РНБО також обговорили запровадження національної системи стійкості.