Одізоний блогер, звичайно, вже наговорив у відповідь багато погроз. За словами Стерненка, найсмішнішим є те, що наразі Шарій воює проти власних однопартійців.
Зауважте Санкції РНБО проти Гужви: проросійський сайт "Страна" почали блокувати в Україні
Партійці воюють проти Шарія. Жаба любить гадюку. Декілька днів тому партійці Шарія самі зверталися до РНБО і просили застосувати проти Шарія санкції,
– наголосив Стерненко.
Активіст зауважив, що санкції проти Шарія – це чудово. Водночас російський пропагандист, якого підозрюють у державній владі, перебуває у розшуку.
За словами Стерненка, було б набагато ефективніше зробити усе, щоб Шарій повернувся в Україну і переїхав в українську в'язницю.
Шарій перебуває у розшуку
- Ще у лютому 2021 року СБУ оголосила Шарію про підозру.
- Йому інкримінували здійснення протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України. Мовиться про вчинки Шарія в інформаційній сфері.
- Справа одіозного блогера стосується відразу 2 статей: про державну зраду та порушення рівноправності людей щодо їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Шарій систематично не приходив на допити.
- Тоді його оголосили у розшук.
Засідання РНБО 20 серпня: головне
- Чергове засідання РНБО відбулося у п'ятницю 20 серпня.
- Санкції запровадили проти подружжя Шаріїв, а також нардепа Андрія Деркача, ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна, головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви тощо.
- Під час засідання також обговорили запровадження національної системи стійкості та підняли тему продовження стратегічних документів оборонного планування.