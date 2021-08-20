Санкції запровадила Рада нацбезпеки 20 серпня за рекомендацією СБУ. Однак офіційно санкції РНБО ще не набрали чинності, поки їх не ввів у дію своїм підписом президент.

До теми Під санкціями РНБО – главред "Страна.ua" Гужва, сім'я Шаріїв та низка інших

Деякі користувачі вже не можуть відкрити сайт "Страна.UA"

Наразі користувачі деяких інтернет-провайдерів вже не можуть вікрити сайт "Страна.UA". Натомість мовиться, що "немає зв'язку із сайтом".



Наразі замість сторінки деяким коритувачам показує, що з сайтом немає зв'язку / Скриншот 24 каналу

Санкці РНБО ввела проти головреда "Страна.UA" Ігоря Гужви та афілійованих з ним юросіб

Так, під санкції також потрапили:

Ганна Солнцева;

Любов Лукашина;

Алла Бондаренко;

Анатолій та Ольга Шарії.

Олексій Данілов запевнив, що вони займаються протиправною діяльністю на території України. Він додав, що під санкціями:

ТОВ "Ласмак", яке володіє медійними ресурсами, дотичними до Гужви;

ТОВ "Маджері" та "Смарт медіа мережа".

ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua" зареєстрований на Солнцеву. Щодо усіх ввели повний пакет санкцій.

У СБУ розповіли, що під санкції потрапили і 4 компанії, пов'язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

Рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформаційного простору. СБУ чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України,

– розповів Баканов.

У "Страна.UA" "підгорає" через неможливість вікривати сайт

У телеграмі " Политика Страны" вже написали нібито "новини України почали блокувати. З різних міст повідомляють, що частина провайдерів уже відключає. Хоча указу президента ще немає".

Пропагандисти кажуть, що "мабуть вже подзвонили з СБУ" та запевняють, що нібито "по беззаконню йдуть".

Ба більше, вони почали писати "інструкцію", як можна обійти блокування. Вони втішаються тим, що на сайт можна зайти з допомогою VPN.

Зверніть увагу! РНБО також ввела санкції проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна. Вони стосуватимуться інформаційних ресурсів, які бойовик реєструє на окупованих територіях.