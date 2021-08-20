Санкции 20 августа ввел Совет нацбезопасности по рекомендации СБУ. Однако официально санкции СНБО еще не вступили в силу, пока их не ввел в действие своей подписью президент.

К теме Под санкциями СНБО-главред "Страна.ua" Гужва, семья Шариев и ряд других

Некоторые пользователи уже не могут открыть сайт "Страны"

Сейчас пользователи некоторых интернет-провайдеров уже не могут открыть сайт "Страна.UA". Вместо этого говорится, что "нет связи с сайтом".



Сейчас вместо страницы некоторым пользователям показывает, что с сайтом нет связи / Скриншот 24 канала

Санкции СНБО ввела против главреда "Страна.UA" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юрлиц

Так, под санкции попали также:

Анна Солнцева;

Любовь Лукашина;

Алла Бондаренко;

Анатолий и Ольга Шарии.

Алексей Данилов заверил, что они занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что под санкциями:

ООО "Ласмак", которое обладает медийными ресурсами, причастными к Гужве;

ООО "Маджери" и "Смарт медиа сеть".

ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua", зарегистрировано на Солнцеву. А по всем ним ввели полный пакет санкций.

В СБУ рассказали, что под санкции попали и 4 компании, связанные с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

Решение является логическим продолжением тех мероприятий, которые мы осуществили ранее для защиты украинского информационного пространства. СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины,

– рассказал Баканов.

У "Страна.UA " "подгорает" из-за невозможности открыть сайт

В телеграмме "Политика Страны" уже написали якобы "новости Украины начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет".

Пропагандисты говорят, что "видимо уже позвонили из СБУ" и уверяют, что якобы "по беззаконию идут".

Более того, они начали писать "инструкцию", как якобы можно обойти блокировку. Они утешаются тем, что на сайт можно зайти с помощью VPN.

Обратите внимание! СНБО также ввел санкции против главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Они будут касаться информационных ресурсов, которые боевик регистрирует на оккупированных территориях.