Кроме того, под санкции попали скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга. Ограничения также применят в отношении Анны Солнцевой, Любви Лукашиной и Аллы Бондаренко.

Заметьте Санкций против Шария просили его же однопартийцы, – Стерненко

Под санкции также попали:

ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами, имеющими отношение к Гужве;

ООО "Маджери" и "Смарт медиа сеть".

Заметьте! В СБУ рассказали, что рекомендовали СНБО ввести санкции против Гужвы и Шариев – российских пропагандистов. Ведомство также отметило, что "четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины"

Заседание СНБО: главное