Кроме того, под санкции попали скандальный пророссийский блогер Анатолий Шарий и его жена Ольга. Ограничения также применят в отношении Анны Солнцевой, Любви Лукашиной и Аллы Бондаренко.
Заметьте Санкций против Шария просили его же однопартийцы, – Стерненко
Под санкции также попали:
ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами, имеющими отношение к Гужве;
ООО "Маджери" и "Смарт медиа сеть".
Заседание СНБО: главное
- Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны провели в Киеве 20 августа. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на повестке дня было несколько вопросов.
- В частности, во время заседания ввели санкции против нардепа Андрея Деркача и круга людей, которые ранее попали под ограничения США.
- Кроме того, Данилов отметил, что предприятие "Черкассыгаз" решили вернуть в государственную собственность. По словам политика, государство потеряло его из-за мошеннических манипуляций.
- Во время заседания СНБО также обсудили введение национальной системы устойчивости.