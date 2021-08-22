Создадут понятие "промышленный лес"

Лес – достояние страны, а также сырье для промышленности. Поэтому чиновники планируют ввести понятие "промышленный лес". Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны заявил в интервью.

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Мы должны дать бизнесу возможности, чтобы они для себя закладывали именно промышленные участки леса – не путать с биогенезом. Мы должны сделать распределение, чтобы понимать – это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя,

– подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что, согласно исследованиям, лесная отрасль – это отрасль кумовства.

Секретарь СНБО пояснил, что заявление Зеленского о миллиарде деревьев за 3 года касалось не только экологии. "Речь шла об экономике, об энергетической независимости. Благодаря этому сырью у нас будет дополнительный актив в этом вопросе".

Деревья можно высадить на непригодных землях

По словам Данилова, в Украине есть много территорий непригодных для сельского хозяйства. Поэтому на них можно высадить лес, а впоследствии использовать древесину для разных нужд.

Обратите внимание! 12 августа лесную реформу уже обсудила Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и восстановления лесов. Во время совещания проанализировали состояние выполнения указа президента о мерах по сохранению и воспроизводству лесов.