"Чорні лісоруби" все списували на санітарні рубки, які проводились без оцінки впливу на довкілля та отримання відповідного висновку. Вони вносили неправдиві відомості у документацію для отримання лісорубних квитків та забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1 гектарів, що давало їм можливість скористатися спрощеною процедурою, яка не вимагає отримання висновку.

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Підроблювали документи

Надалі, представники лісогосподарського підприємства погоджували документацію з неправдивими даними у відповідному контролюючому органі, посадовці якого систематично проявляли службову недбалість та затверджували ці документи.

Крім того, встановлено, що "чорні лісоруби" виготовили акт санітарного і лісопатологічного обстеження лісових насаджень, у якому вказали неправдиві відомості щодо санітарного стану лісів площею 1,1 гектара. На підставі цього було видано лісорубний квиток щодо лісу, який за своїм санітарним станом рубці не підлягав.

Кого судитимуть

До суду підуть екскерівник, керівник, службові особи одного з лісогосподарських державних підприємств, посадовець одного з територіальних органів Держлісагентства України, а також працівники підприємства ДЛСП "Київлісозахист". Всі вони причетні до незаконної порубки лісу за попередньою змовою, а також обвинувачуються у службовій недбалості.