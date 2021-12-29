Она скончалась на месте. Правоохранители теперь будут выяснять, как все это могло произойти.

В этот же день От удара авто согнуло пополам: на Волыни в жутком ДТП погиб парень

В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину

Авария со смертельным исходом произошла в Днепре на перекрестке улицы Пастера и проспекта Яворницкого вечером 28 декабря. Трамвай внезапно сошел с рельсов и насмерть сбил проходившую рядом женщину .

Правоохранители и медики прибыли оперативно. Но если у первых много работы для выяснения всех обстоятельств ДТП, то вторые могли только констатировать смерть потерпевшей – ее просто раздавило между вагоном и светофором.



Женщину раздавило между трамваем и светофором / Фото "Відкритий" (18+)

Местные СМИ предполагают, что авария произошла из-за погоды – накануне в городе выпало много снега, затем был дождь, и так возник гололед.



Авария произошла на перекрестке Пастера и Яворницкого / Фото "Відкритий" (18+)

Тем временем "Днепр Оперативный " опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии.

Момент аварии в Днепре: видео "Днепр Оперативный Online" (18+)

Что видели свидетели: видео "Відкритий" (18+)

Также рекомендуем обратить внимание:

В Белой Церкви в Киевской области на ходу загорелся троллейбус.

А в Колумбии туристический автобус сорвался в обрыв.