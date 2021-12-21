Уменьшали показатели: в Днепре разоблачили торговлю техническими средствами для счетчиков

В Днепре злоумышленники продавали самодельные технические средства, которые уменьшали показатели потребления электроэнергии. Фигурантам может грозить до 6 лет заключения.

Сотрудникам управления противодействия киберпреступлениям в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции удалось разоблачить противоправную деятельность пятерых жителей Днепра. Самодельные технические средства для счетчиков злоумышленники продавали в сети.

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Правоохранители провели 11 обысков

Фигуранты использовали сайты, где продавали приборы и программно-аппаратные комплексы для вмешательства в работу программного обеспечения электросчетчиков.

По информации пресс-службы киберполиции, так называемым клиентам предлагали изготовление и установку самодельных технических средств для уменьшения реальных показателей потребления электроэнергии.

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По адресам проживания фигурантов, в офисах, складских помещениях и в их авто провели 11 обысков. По результатам удалось изъять:

компьютерную технику;

банковские и SIM-карты;

примерно 1000 различных приборов для вмешательства в работу счетчиков.



Изъяли приборы для вмешательства в работу счетчиков / Фото пресс-службы киберполиции

Открыто уголовное производство по статье о незаконном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.