Співробітникам управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції вдалося викрити протиправну діяльність п'ятьох жителів Дніпра. Саморобні технічні засоби для лічильників зловмисники продавали в мережі.
Зверніть увагу На Дніпропетровщині викрили "антикорупціонерів", які вимагали гроші з бізнесу
Правоохоронці провели 11 обшуків
Фігуранти використовували сайти, де продавали прилади та програмно-апаратні комплекси для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників.
За інформацією пресслужби кіберполіції, так званим клієнтам пропонували виготовлення та встановлення саморобних технічних засобів для зменшення реальних показників споживання електроенергії.
Не пропустіть У Кривому Розі працівників міськради підозрюють у розкраданні 27 мільярдів гривень на дорогах
За адресами проживання фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх авто провели 11 обшуків. За результатами вдалося вилучити:
- комп'ютерну техніку;
- банківські та SIM-картки;
- приблизно 1000 різних приладів для втручання у роботу лічильників.
Вилучили прилади для втручання у роботу лічильників / Фото пресслужби кіберполіції
Відкрито кримінальне провадження за статтею щодо незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.