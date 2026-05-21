В Днепре прогремел взрыв: над городом фиксировали дрон

К вечеру 21 мая вражеские ударные беспилотники атаковали ряд украинских городов. Так, взрывы были слышны в Днепре.

Об этом информирует Общественное и Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрыве в Днепре?

В который раз за день в Днепре гремят взрывы. Вечером в 16:26 в телеграмм-канале Воздушных сил появилось предупреждение о движении вражеского ударного беспилотника непосредственно над городом.

Уже через минуту СМИ написали, что в городе прогремел взрыв.

Сейчас последствия атаки и масштабы разрушений уточняются.

Какие последствия предыдущего удара по Днепру?

Утром 21 мая в городе по меньшей мере дважды прогремели взрывы.

В результате атаки около 7 утра ранения получили две женщины в возрасте 58 и 35 лет – сейчас они лечатся амбулаторно.

Кроме того, местные власти сообщили о разрушениях в городе. Из-за удара российских дронов повреждена квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Тогда как взрывная волна разбила несколько соседних домов – там повылетали окна.

Также атаке подвергся Кривой Рог. Там в результате атаки изуродовано предприятие, ранения получил 34-летний мужчина.

Впоследствии стало известно, что ночью подразделения ПвК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 17 БпЛА врага.