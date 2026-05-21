Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для Новини.LIVE.

Читайте также Такое было впервые: из-за массированной атаки на Закарпатье Словакия закрывала границу с Украиной

В чем особенность ударов по Закарпатью?

Юрий Игнат объяснил, что атаки по Закарпатью могут иметь демонстративный характер, ведь Россия бьет по наиболее удаленному и одному из наименее пострадавших регионов Украины.

В то же время, по его словам, сбивать вражеские беспилотники становится все сложнее даже с помощью вертолетов или истребителей F-16.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Его (беспилотника, – 24 Канал) не видно. Затем он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако,

– добавил начальник управления коммуникаций ПС.

Кроме того, Игнат заявил, что "Шахеты", вероятно, способны маневрировать в ответ на угрозу – беспилотники могут быть оснащены датчиками, которые помогают им менять траекторию полета. По его словам, особенно это касается дронов-перехватчиков.

Напомним, 13 мая российские войска совершили самую массированную атаку на Закарпатье с начала вторжения, взрывы раздавались сразу в нескольких общинах области.

В частности, под ударом был Ужгород: там один из дронов попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы. Еще один удар зафиксировали в районе микрорайона Табла.

Также взрывы раздавались в курортной Сваляве. СМИ сообщали, что вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры, на месте возник масштабный пожар.

Из-за российской атаки на западные регионы, в частности на Закарпатье, Словакия временно приостанавливала работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной. Ограничения действовали около часа, после чего пункты пропуска вернулись к обычному режиму работы.

Стоит отметить, что 13 мая подобные меры безопасности на территории Закарпатской области применились впервые.

При чем здесь Орбан?

Издание The Times обратило внимание, что Россия не осуществляла масштабных обстрелов региона во время премьерства Виктора Орбана.

По словам журналистов, в регионе проживает большая венгерская община, которая годами поддерживала Виктора Орбана, поскольку тот способствовал получению гражданства Венгрии, финансировал образовательные и культурные проекты. Из-за дружеских отношений бывшего главы правительства Венгрии с Кремлем, Закарпатье также оставалось в относительной безопасности.

Однако после прихода Мадьяра к власти ситуация изменилась и теперь жители Закарпатья уже не считают свой регион безопасным.

Кстати, сам Петер Мадьяр также заявил, что правительство Венгрии решительно осуждает нападение России на Закарпатье. Глава МИД Венгрии Анита Орбан также впервые вызвала российского посла из-за атаки "Шахедов".