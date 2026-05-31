В Днепре прогремели взрывы

С самого утра 31 мая вражеская армия терроризирует города Украины. Под ударом оказался Днепр.

Там прогремели взрывы. Впоследствии местные власти предоставили первые детали по поводу последствий удара.

Смотрите также В Ровно прогремели взрывы

Что известно об атаке на Днепр?

Следует отметить, что Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА на город около 10:58. Тревогу в Днепровском районе объявили несколькими минутами раньше.

Сообщения о взрывах в Днепре поступило около 11:04. Впоследствии появилась информация о движении скоростной цели на Днепропетровщину.

Глава местной ОВА Александр Ганжа отметил, что в городе после вражеских обстрелов вспыхнул пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозе БПЛА и баллистики для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмме 24 Канала.

Отметим, что вечером 30 мая и ночью Днепр тоже находился под ударом противника. Тогда информация о пострадавших или разрушение не поступала. Россияне атаковали и другие регионы.

В частности, на Черниговщине в результате удара погиб 58-летний мужчина. На Сумщине враг ударил по жилому сектору Шостки, из-за чего один человек получил травмы.

Кроме того, утром 31 мая атаковала Ровенскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказалось неактивное предприятие.