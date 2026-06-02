В Днепре россияне убили мальчика 2023 года рождения

Россия нанесла массированный удар по Днепру, повлекшему гибель людей. Среди жертв – маленький мальчик, тело которого спасатели извлекли из-под завалов разрушенной четырехэтажки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно о циничной атаке на Днепр, в результате которой погиб маленький мальчик?

В Днепре в результате российской атаки погиб ребенок 2023 года рождения. Тело мальчика достали из-под завалов дома, разрушенного в результате массированной российской атаки на город.

Известно, что в результате российского террора в городе погибли 8 человек. Пострадали еще 35, в том числе трое детей. Среди них парень 22 лет, женщина 71 года и два человека в тяжелом состоянии. Россияне также убили спасателя Антона Ярмоленко. Он как раз направлялся на вызов спасать людей.

Оккупанты частично разрушили многоквартирные дома, повреждено предприятие, пожарную часть и гаражи. Также уничтожены несколько автомобилей. Всего повреждения получили около 50 домов и более 2 тысяч окон.

Какие еще города пострадали при массированном комбинированном ударе?

В результате массированной атаки на Киев в нескольких районах города возникли пожары, разрушение жилых домов и повреждение гражданской инфраструктуры. Наибольшие последствия понесли Подольский, Шевченковский и Соломенский районы, где есть частичные разрушения многоэтажек и возгорания. Также повреждены поликлиника, автомобили и нежилые здания. Известно, что пострадали 65 человек. Из них – трое детей. К сожалению, 4 человека погибли.

В Одесской области российские войска нанесли удар по больнице и родильному отделению. В момент атаки внутри находились роженицы с новорожденными детьми. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждено здание частного предприятия, жилые дома и хозяйственные постройки. Один человек получил ранение, его состояние оценивается как удовлетворительное. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.