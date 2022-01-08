Возле Днепра погиб 4-летний мальчик: трагедия произошла дома
Источник:"Информатор"
В селе Заря Днепропетровской области умер 4-летний мальчик. Инцидент произошел еще 5 января, малыш находился дома.
Как сообщили журналисты со ссылкой на информаторов в полиции, ребенок споткнулся о 6-литровую миску с кипятком. Травмы оказались смертельными.
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Обстоятельства гибели мальчика
По предварительной информации, малыш случайно ошпарил ноги. Из-за серьезных ожогов, малыш умер дома на следующие сутки, 6 января.
Правоохранители квалифицировали этот инцидент как гибель в результате несчастного случая. Подробности происшествия устанавливают.
В то же время на сайте официальных представительств полиции и ГСЧС Днепра информации о ситуации нет. Пока также неизвестно, почему ребенка сразу не отвезли в больницу или не вызвали бригаду скорой помощи.
Смерть ребенка в Запорожье
Другой летальный инцидент с ребенком произошел в конце декабря в Запорожье. В областную больницу положили 2-летнего мальчика с сердечно-сосудистым заболеванием. К сожалению, спасти малыша не удалось.
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Родственники малыша в отчаянии 2 раза приходили в медицинское учреждение и избивали врачей. Вследствие их агрессивных действий, медики боятся выходить на работу. Часть работников больницы взяли больничные, остальные продолжили работать с легкими телесными повреждениями.