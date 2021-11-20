Возле отеля в Днепре произошла стрельба: есть пострадавшие
20 ноября 2021 , 11:47Читати новину українською
Источник:"Информатор"
В Днепре в ночь с пятницы на субботу, 20 ноября, вблизи гостиницы "Днепропетровск" произошла стрельба. Очевидцы рассказали о пострадавших. В то же время их количество пока не обнародовали.
Стрельба произошла около 01:50. Правоохранители рассказали, что конфликт разгорелся между двумя компаниями.
Заметьте На Святошино возле суда расстреляли мужчину: он тяжело ранен
Впоследствии спор перерос в стрельбу. По предварительным данным, огонь в воздух открыли из автомата Калашникова. Детали установит эксперт.
На место происшествия прибыли 11 полицейских экипажей и 4 скорых.
Причины инцидента пока неизвестны.
Возле отеля в Днепре произошла стрельба: смотрите видео
Стрельба в ресторане Днепра
- Стрельба также произошла 18 ноября в днепровском ресторане "Бухта моряка" на проспекте Дмитрия Яворницкого. Очевидцы рассказали о нескольких залпах подряд.
- Информации о пострадавших, к счастью, нет.
- В то же время возле ресторана зафиксировали несколько скорых. Также на место происшествия прибыли правоохранители.
- Местные жители рассказали, что заведение закрыли и никого не впускали. Кроме того, местные СМИ сообщили, что в ресторане "Бухта моряка" проводили задержание преступников.