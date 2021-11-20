Возле отеля в Днепре произошла стрельба: есть пострадавшие

20 ноября 2021 , 11:47
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Источник:

"Информатор"

В Днепре в ночь с пятницы на субботу, 20 ноября, вблизи гостиницы "Днепропетровск" произошла стрельба. Очевидцы рассказали о пострадавших. В то же время их количество пока не обнародовали.

Стрельба произошла около 01:50. Правоохранители рассказали, что конфликт разгорелся между двумя компаниями.

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Впоследствии спор перерос в стрельбу. По предварительным данным, огонь в воздух открыли из автомата Калашникова. Детали установит эксперт.

На место происшествия прибыли 11 полицейских экипажей и 4 скорых.

Причины инцидента пока неизвестны.

Возле отеля в Днепре произошла стрельба: смотрите видео

Стрельба в ресторане Днепра

  • Стрельба также произошла 18 ноября в днепровском ресторане "Бухта моряка" на проспекте Дмитрия Яворницкого. Очевидцы рассказали о нескольких залпах подряд.
  • Информации о пострадавших, к счастью, нет.
  • В то же время возле ресторана зафиксировали несколько скорых. Также на место происшествия прибыли правоохранители.
  • Местные жители рассказали, что заведение закрыли и никого не впускали. Кроме того, местные СМИ сообщили, что в ресторане "Бухта моряка" проводили задержание преступников.
Заметьте! На Закарпатье в Мукачево 7 ноября произошла стрельба в кафе. Впоследствии сообщили о 2 раненых. Погибших, к счастью, не было.
Автор: Мар'яна Бекало