Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: є постраждалі
20 листопада 2021 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:"Информатор"
У Дніпрі у ніч з п'ятниці на суботу, 20 листопада, поблизу готелю "Дніпропетровськ" сталася стрілянина. Очевидці розповіли про постраждалих. Водночас їхню кількість наразі не оприлюднили.
Стрілянина сталася близько 01:50. Правоохоронці розповіли, що конфлікт спалахнув між двома компаніями.
Зауважте Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: є постраждалі
Згодом суперечка переросла у стрілянину. За попередніми даними, вогонь у повітря відкрили з автомата Калашникова. Деталі встановить експерт.
На місце події прибули 11 поліцейських екіпажів та 4 швидких.
Причини інциденту наразі невідомі.
Біля готелю у Дніпрі сталася стрілянина: дивіться відео
Стрілянина у ресторані Дніпра
- Стрілянина також сталася 18 листопада у дніпровському ресторані "Бухта моряка" на проспекті Дмитра Яворницького. Очевидці розповіли про декілька залпів поспіль.
- Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
- Водночас біля ресторану зафіксували декілька швидких. Також на місце події прибули правоохоронці.
- Місцеві жителі розповіли, що заклад закрили й нікого не впускали. Окрім того, місцеві ЗМІ повідомили, що в ресторані "Бухта моряка" проводили затримання злочинців.