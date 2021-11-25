Второй раз за неделю "заминировали" школу в Кривом Роге

По данным СМИ, в полицию Кривого Рога сообщили о заминировании гимназии №8. Известно, что это второй случай за неделю в том же учебном заведении. Впоследствии оказалось, что заминирование снова ложное.

По данным СМИ, информацию о возможном заминировании им подтвердили в Криворожском районном управлении полиции. Случилось это 25 ноября.

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Второе "заминирование"

25 ноября около 10:40 в полицию поступило сообщение о том, что местную гимназию №8 в Центрально-Городском районе якобы снова заминировали. По данным телеграма "Днепр Областной", в сообщении патрульным якобы указано, что взрыв произойдет в 12:30.



В Кривом Роге во второй раз сообщили о заминировании школы / Фото "Первого Городского"

На место происшествия приехали кинологи, полицейские и сотрудники СБУ. Из здания эвакуировали более 500 человек, из которых 460 учеников и 53 работника. Правоохранители обыскали учебное заведение и близлежащую территорию и не нашли никаких опасных веществ.



Полиция проверяет информацию / Фото "Первого городского"

Фейковое заминирование 23 ноября

В СБУ 23 ноября поступило сообщение о том, что заминировали школу №8 в Кривом Роге. Оттуда немедленно начали эвакуировать учеников и работников.

Впоследствии сообщили, что никакой взрывчатки там не нашли. В общей сложности пришлось эвакуировать на время проверки 800 учеников и примерно 100 работников.