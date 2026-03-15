Оккупанты ударили по Днепру: повреждены многоэтажки, горело авто, есть пострадавший

Российская армия утром 15 марта атаковала Днепр. В результате обстрела в городе повреждены многоэтажные дома, а также пострадал человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

К теме Есть попадания на 5 локациях и сбитые дроны: Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами"

Что известно об атаке по Днепру 15 марта?

Александр Ганжа отметил, что россияне атаковали Днепр около 11:00. По словам главы ОВА, в городе взрывной волной был изуродован двухэтажный жилой дом – там повреждены крыша и окна.

Кроме того, загорелось авто. Также стало известно о пострадавшем.

73-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают ему всю необходимую помощь,

– написал Ганжа.

Последствия российской атаки по Днепру 15 марта / Фото из телеграм-канала Александра Ганжи

Впоследствии начальник Днепропетровской ОГА уточнил, что в городе были изуродованы три многоквартирных дома. Коммунальщики, полиция, благотворители работают на месте.

Когда враг атаковал Днепр раньше?