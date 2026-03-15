Оккупанты ударили по Днепру: повреждены многоэтажки, горело авто, есть пострадавший
- Российская армия атаковала Днепр, повредив многоэтажки и вызвав пожар в автомобиле, один человек пострадал.
- Пострадавший 73-летний мужчина получает медицинскую помощь, в городе повреждены три многоквартирных дома.
Российская армия утром 15 марта атаковала Днепр. В результате обстрела в городе повреждены многоэтажные дома, а также пострадал человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
К теме Есть попадания на 5 локациях и сбитые дроны: Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами"
Что известно об атаке по Днепру 15 марта?
Александр Ганжа отметил, что россияне атаковали Днепр около 11:00. По словам главы ОВА, в городе взрывной волной был изуродован двухэтажный жилой дом – там повреждены крыша и окна.
Кроме того, загорелось авто. Также стало известно о пострадавшем.
73-летний мужчина получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Медики оказывают ему всю необходимую помощь,
– написал Ганжа.
Последствия российской атаки по Днепру 15 марта / Фото из телеграм-канала Александра Ганжи
Впоследствии начальник Днепропетровской ОГА уточнил, что в городе были изуродованы три многоквартирных дома. Коммунальщики, полиция, благотворители работают на месте.
Когда враг атаковал Днепр раньше?
В Днепре вечером 12 марта прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. Тогда руководитель ОВА Александр Ганжа подтвердил атаку на Днепровский район.
Поздно вечером 9 марта оккупанты направили ударные дроны на Днепр. В результате в городе возник пожар, был поврежден банк, а также пострадали 10 человек.
До этого 4 марта страна-агрессор запустила баллистическую ракету в сторону Днепра. По информации ОВА, тогда никто не пострадал.