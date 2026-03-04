Россия ударила баллистикой по Днепру, пуски ракет состоялись из Таганрога. Об этом сообщили в Общественное Днепр.

Смотрите также В Одессе прогремели взрывы: россияне ударили баллистикой

Что известно о взрыве в городе?

Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. 4 марта страна-агрессор запустила баллистическую ракету в сторону Днепра.

Воздушные силы в 14:46 сообщили о баллистической угрозе, а в 15:25 в городе прогремел сильный взрыв.

Ракета летела из Таганрога, информация о последствиях уточняется.