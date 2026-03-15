Окупанти вгатили по Дніпру: понівечено багатоповерхівки, горіло авто, є постраждалий

Російська армія вранці 15 березня атакувала Дніпро. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено багатоповерхові будинки, а також постраждала людина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку по Дніпру 15 березня?

Олександр Ганжа зазначив, що росіяни атакували Дніпро близько 11:00. За словами очільника ОВА, у місті вибуховою хвилею був понівечений двоповерховий житловий будинок – там пошкоджені дах та вікна.

Окрім того, зайнялося авто. Також стало відомо про постраждалого.

73-річний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають йому усю необхідну допомогу,

– написав Ганжа.

Наслідки російської атаки по Дніпру 15 березня / Фото з телеграм-каналу Олександра Ганжи

Згодом начальник Дніпропетровської ОВА уточнив, що у місті було понівечено три багатоквартирні будинки. Комунальники, поліція, благодійники працюють на місці.

