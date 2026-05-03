Попадание в многоэтажку: россияне атаковали Кривой Рог с помощью дронов

В воскресенье, 3 мая, вражеские войска направили свои ударные беспилотники на украинские города. Под ударом оказалась Днепропетровская область. В Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом проинформировали корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Стоит отметить, что в Воздушных силах предупреждали об угрозе БПЛА для Кривого Рога с восточного направления.

Местные жители вздрогнули от взрыва уже в 13:15.

Впоследствии, около 13:21, также появилась информация о новых вражеских дронах над городом. Уже через несколько минут раздались повторные взрывы в городе.

Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в результате вражеской атаки произошло попадание в многоэтажный дом.

Начались аварийно-спасательные работы и тушение пожара,

– написал он.

В 14:04 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа написал, что пожарные укротили пожар в многоэтажке, произошедший из-за вражеской атаки на Кривой Рог. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Стоит напомнить, что Днепропетровская область с утра подвергается вражеским атакам. В частности, в Каменском районе оккупанты нанесли удар по АЗС, возле которой находился пассажирский автобус с детьми.

Какие ещё города Украины атаковали захватчики в последнее время?

Российские войска обстреляли Одесскую область, в результате чего погибли два человека и ещё пять получили ранения. Удары беспилотников пришлись на три жилых дома, также повреждена портовая инфраструктура.

Виталий Ким сообщил, что Николаев также подвергся удару баллистическими ракетами. Сначала было известно о двух пострадавших, однако впоследствии количество госпитализированных возросло до пяти.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, также зафиксированы повреждения частных домов.