Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно о взрывах в Кривом Роге?

Стоит отметить, что в Воздушных силах предупреждали об угрозе БПЛА для Кривого Рога с восточного направления.

Местные жители вздрогнули от взрыва уже в 13:15.

Впоследствии, около 13:21, также появилась информация о новых вражеских дронах над городом. Уже через несколько минут раздались повторные взрывы в городе.

На момент публикации нет данных о возможных последствиях обстрела. Очевидно, местные власти сообщат об этом позже.

Стоит напомнить, что Днепропетровская область с утра подвергается вражеским атакам. В частности, в Каменском районе оккупанты нанесли удар по АЗС, возле которой находился пассажирский автобус с детьми.

