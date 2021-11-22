"Сусідські війни": дніпрянин пакостив квартиру жінки і кидав двері вулицею

У Дніпрі виник конфлікт між сусідами будинку. В одній із квартир поселилася жінка. На це житло претендували її сусіди, тому вони вирішили провчити мешканку. Один із чоловіків зняв двері квартири і почав кидати їх вулицею.

Серйозніший конфлікт між сусідами виник увечері 21 листопада. У ЗМІ кажуть, що до зловмисників неодноразово приїжджала поліція і тепер їх викликають до суду.

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Сусіди постійно пакостили

Як каже місцевий житель Сергій, у жінки помер чоловік. На першому поверсі пустувала квартира, що належить цій родині. Нещодавно жінка поселилась в житлі, але ключі не знайшла. Вона викликала спеціальну службу, щоб відчинити приміщення та поміняти замки.

Тоді її сусіди почали обурюватися, адже вони хотіли цю квартиру собі. Господиня натомість продавати її не збирається. Тоді сусіди почали постійно робити їй якісь гидоти. Неодноразово до них викликали поліцію через ці витівки.

Востаннє агресивний сусід зняв двері квартири і почав кидати її вулицею. Пошкоджені двері поставили на місце, а замки знову змінили. Як виявилося, до цих сусідів кілька разів приходив дільничий та кур'єр, щоб вручити повістки до суду.

Сусід кидав двері вулицею: відео