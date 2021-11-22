Серьезнейший конфликт между соседями возник вечером 21 ноября. В СМИ говорят, что к злоумышленникам неоднократно приезжала полиция и теперь их вызывают в суд.

Обратите внимание Жег квартиры, натравливал пса: мужчину, который терроризировал соседей на Оболони, посадили в СИЗО

Соседи постоянно пакостили

Как говорит местный житель Сергей, у женщины умер муж. На первом этаже пустовала квартира, принадлежащая этой семье. Недавно женщина снова поселилась в доме, но ключи не нашла. Она вызвала специальную службу, чтобы открыть помещение и сменить замки.

Тогда ее соседи начали возмущаться, они ведь хотели эту квартиру себе. Хозяйка вместо этого продавать ее не собирается. Тогда соседи начали постоянно делать ей какие-то гадости. Неоднократно к ним вызывали полицию из-за этих проделок.

В последний раз агрессивный сосед снял дверь квартиры и начал бросать ее по улице. Поврежденную дверь поставили на место, а замки снова сменили. Как выяснилось, к этим соседям несколько раз приходил участковый и курьер, чтобы вручить повестки в суд.

Сосед бросал дверь по улице: видео