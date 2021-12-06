Тіло вкрилось осколками: у Дніпрі рятують героя, якого привезли з Донбасу

У Дніпрі протягом кількох днів борються за життя пораненого на сході воїна. Чоловіка зазнав поранення під час вибуху ворожого снаряду. Тому його тіло було вкритим осколками.

Наразі воїн перебуває обласній лікарні Дніпропетровщини. Про це 6 грудня повідомив керівник установи Сергій Риженко 6 грудня.

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Поранили на батьківщині

Поранений мріяв зустріти новий рік із дружиною та 13-річною донечкою. Проте війна внесла свої жахливі корективи. Трагічна подія сталася в селищі Красногорівка. Це практично його батьківщина, оскільки лише за 10 кілометрів від місця, де чоловік ріс.

За словами медика, снаряд розірвався за кілька метрів від молодшого сержанта. Внаслідок цього, в тілі застрягло приблизно 10 осколків. Вони призвели До того, що життя чоловіка поділилося на "до" і "після".

Які травми діагностували:

На шматки розбита ліва стегнова кістка.

Внутрішній крововилив у мозку.

Надважкий травматичний шок.

Риженко написав, що пацієнта практично "з коліс" забрали одразу в операційну. Там хірурги негайно зробили трепанацію та 2 години. Загалом операція на мозку тривала 2 години.

Найтонша межа непередбачуваності між життям та смертю. Було все, що могло відправити по той бік життя. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням уже відповідає на запитання лікаря,

– сказав головний лікар.

Він додав, що службовця вже переводять із реанімації до відділення нейрохірургії. Мовляв, хочуть зберегти не лише життя, а й людське спілкування та фізичні дані.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Його погляд сповнений відчаю…

П'ятий день поділяє життя Валерія на "до" та "після" поранення. Він молодший сержант. Снаряд розірвався за кілька метрів від нього у селищі Красногорівка. Це його батьківщина. Від місця, де він зростав, десяток кілометрів.

Валерій мріяв Новий рік зустріти з дружиною та 13-річною донькою. Вибух, непритомність, десяток осколків у тілі. Найбільший із них викликав внутрішньочерепний крововилив. На шматочки розбито ліву стегнову кістку, травматичний шок важкого ступеня. Нейрохірурги Григорій Пилипенко, Ростислав Малий, анестезіолог Сергій Каліберда прямо з коліс взяли до операційної. Трепанація. Понад дві години операція на мозку.

Найтонша грань непередбачуваності між життям та смертю. Було все, що могло відправити по той бік життя. Сьогодні Валерій на пальцях та муканням відповідає на запитання лікаря. Станом вже переводимо з реанімації в нейрохірургію з надіями зберегти як життя - людське спілкування, фізичні дані. Попереду великий шлях відновлення.