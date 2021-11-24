Ґвалтували й били цеглою по голові: страшні подробиці знущання підлітків із жінки у Кривому Розі
24 листопада 2021 , 05:02Читать новость на русском
Джерело:ТСН
У Кривому Розі двоє неповнолітніх хлопців посеред вулиці побили та зґвалтували 48-річну жінку. А потім спокійно пішли розважатися до нічного клубу.
Моторошна подія, яка сталася 22 листопада, збурила всю Україну. Подробиці подій того дня розповіли у місцевих ЗМІ та поліції.
Тут початок історії У Кривому Розі школярі побили та зґвалтували 48-річну жінку
Зґвалтували, побили, пограбували та пішли розважатися
Двоє підлітків 2006 року народження 22 листопада приблизно о 21 годині пішли до лазні. Там вони відпочивали та розпивали алкогольні напої. І от що сталося далі:
- За даними видання "Информатор", підлітки побачили у лазні вогнегасник та чомусь вирішили його розпилити. "Днепр Оперативный" пише, що хлопці влаштували пожежу, і вогнегасник їм принесла працівниця лазні.
- Після цього жінка попросила юнаків відшкодувати збитки та піти з закладу. Хлопці сказали, що не мають готівки, та покликали жінку до банкомата.
- А дорогою напали на неї, почали бити ремнем та цеглою по голові. Коли ж жінка втратила свідомість, по черзі зґвалтували її. Потім забрали у неї телефон та гроші, і пішли розважатися до нічного клубу.
Саме біля нього через кілька годин після інциденту поліція хлопців і знайшла й затримала. Тепер суд обиратиме їм запобіжний захід.У якому стані постраждала? Непритомну жінку із тяжкими травмами на вулиці знайшли перехожі й викликали швидку. 48-річну працівницю лазні прооперували, вона у реанімації.
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