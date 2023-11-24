"Замість журналістів розвідники з маячками": Маляр розкрила спроби окупантів відстежити зброю

Стосовно того, як журналісти можуть висвітлювати перебіг бойових дій, зокрема, звільнення міст та перебування медійників на лінії фронту, існує дуже багато питань та суперечностей. Ганна Маляр розповіла про них детальніше та пояснила певні нюанси доступів для ЗМІ та причини таких заходів безпеки.

Ганна Маляр у своєму інтерв'ю заявила, що російські окупанти могли відстежувати західну зброю. За її словами, ворог міг це робити за маячком іноземного журналіста.

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Під виглядом журналіста може бути розвідник

Колишня заступниця міністра оборони України зазначила, що на фронт потрапляють "не тільки з метою зробити сюжет – туди потрапляють і розвідники". Вона наголосила, що саме тому й існують правила.

Вона розповіла, що були випадки, коли через витік інформації із зони бойових дій було скомпрометовано проведення операцій. За словами Маляр, попри готовність журналістів відвідувати лінію фронту, це може наражати на небезпеку інших людей, адже разом із медійником потрібно відправити пресофіцера, водія і людей, які гарантуватимуть їм безпеку.

І всі ці люди (не тільки журналіст) фактично в небезпеці,

– заявила ексзаступниця міністра.

Першими у населений пункт заходять правоохоронці

У перший день після звільнення Херсона в листопаді 2022 року журналісти не змогли потрапити до міста, оскільки правоохоронці під час проведення стабілізаційних дій забороняють будь-кому заходити до населеного пункту або виходити з нього, пояснила Ганна Маляр.

Вона нагадала, що першими після звільнення кожного населеного пункту до нього заходять правоохоронці – для проведення стабілізаційних дій. Зокрема, відпрацьовують колаборантів, що залишилися після відступу ворога. Правоохоронці встановлюють правила, згідно з якими протягом декількох днів до населеного пункту ніхто не може зайти та вийти з нього.

Водночас вона розповіла, що у перший день після звільнення Херсона планувався брифінг, який мав відбутися в будівлі міськради. Там мав доповідати очільник місцевої влади, військові, які брали участь у звільненні, мав прилетіти гелікоптером очільник Херсонської ОВА, заступник Головнокомандувача ЗСУ.

Але від правоохоронців поступила інформація: більшість адмінбудівель міста заміновано, і п’ятеро людей, які проводили розмінування, вже підірвалися. Тому всім, включно із заступником Головнокомандувача та військовими, в'їзд до Херсона було заборонено,

– пояснила Ганна Маляр.

Дозвіл на в'їзд надали лише через день, і щойно його отримали, вона разом з пресофіцерами організувала захід для "понад 200 журналістів, яких везли кількома автобусами". За її словами, саме правоохоронці чітко визначили, скільки може бути автобусів, яка може бути колона – все це заходи безпеки, адже до того місця дістає ворожа артилерія.

Водночас деякі журналісти потрапили до Херсона незаконно. Ексзаступниця міністра наголосила, що це порушення, які потрібно розслідувати.

Вона також відзначила, що роль журналістів у документуванні воєнних злочинів росіян надзвичайно висока, бо інколи вони можуть зафіксувати моменти, які не помітили правоохоронці. Але при цьому теж необхідно збалансовувати роботу журналістів, правила безпеки та запобігання витоку інформації.

Можна взяти двох цивільних

Якщо високопосадовець їде на лінію фронту, його можуть супроводжувати лише дві цивільні особи, зокрема представники ЗМІ. Так Ганна Маляр пояснила, як фотографам Костянтину та Владі Ліберовим вдалося відзняти переправу українських захисників на лівий берег Херсонщини, тоді як такої можливості не було надано жодному воєнкорові.

І є вимога, що окрім охорони можна взяти лише двох цивільних. Наприклад, це можуть бути два журналісти. І яким чином вибрати — це дуже складно. Хай би як ви обирали цих двох людей, всі інші точно образяться, – розповіла колишня заступниця міністра оборони

Також вона зауважила, що з міркувань безпеки візит планують не тиждень, а буквально годину – дві. За її словами, якщо це "розтягнути", то туди прилетять ракети.

Журналіст нагадав, що у випадку з фотографами Ліберовими ніяких поїздок високопосадовців не було. Тобто, їм просто хтось надав можливість потрапити на місце переправи ЗСУ на лівий берег Херсонщини.

Ексзаступниця міністра оборони зазначила, що їй не відомі обставини, за яких Ліберови змогли опинитися в тому місці, "але є легальні шляхи потрапляння, а є так звані "кабанячі тропи", якими проводять волонтери, самі військові".