Про це сам захисник розповів на своїй сторінці у фейсбуці. Він також зазначив, що 19 жовтня офіційно завершив свою службу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Розповімо далі, що відомо про Ілларіона Павлюка.

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Чим займатиметься Павлюк

Він зазначив, що відтепер обіймає нову посаду – начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони.

Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую Міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду! Разом – до перемоги! Слава Україні!

– написав він.