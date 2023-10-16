Раніше, говорячи про жінку в армії, часто покликалися на досвід Ізраїлю, де служать усі. У Міноборони повідомили, що змінилося за час повномасштабної війни.
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Скільки жінок у ЗСУ
Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40 відсотків порівняно з 2021 роком. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч – зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць,
– наводять дані у міністерстві.
Для того, щоб служба у війську стала комфортною для жінок, потрібно зробити ще багато кроків. Утім, дещо вже є.
Як Міністерство оборони досягало рівноправності в армії:
- Відомство скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Відтепер жінка може обіймати не тільки "традиційні" посади медикині, зв'язковиці, бухгалтерки чи кухарки, але й бути водійкою, гранатометницею, розвідницею, командиркою БМП, снайперкою тощо.
- Вікові обмеження пішли в минуле: раніше контракт на проходження військової служби могли підписати тільки жінки 18 – 40 років, а тепер – від 18 до 60 років.
- Тривалість декретної відпустки зараховується до строку вислуги у військовому званні.
- Дівчата можуть здобути військову освіту всіх рівнів, адже з 2019-го року мають право вступати до військових ліцеїв і опановувати ті самі спеціальності, що й чоловіки.
- В усіх військових частинах проходять різноманітні тренінги та круглі столи з питань рівноправності, і ця робота системна. Раніше її не проводили взагалі.
- Гендерна експертиза стала неодмінною складовою під час розроблення нормативно-правових актів. Також з'явилися позаштатні радники з гендерних питань.
- Відомство проводить роботу із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини, бореться проти гендерно зумовленого насильства та дискримінації на робочому місці.
- Міністерство закладає витрати на створення умов для жінок: форма, вбиральні, засоби індивідуального захисту тощо.
- "Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН "Жінки в Україні", ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями. Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, в тому числі щодо гендерної рівності", – ідеться в повідомленні Міноборони.
Війна – спільна справа, а не тільки "чоловіча" чи "жіноча"
Медикиня ССО із позивним "Вишибала", розповідаючи про свою роботу, говорить: із дівчатами працюють неохоче, тому перевестися у бойовий підрозділ складно. Вона розуміє, чому так, адже дівчата бувають різні. Утім, коли чоловіки бачать, що жінка добре працює і багато чого вміє, вони змінюють свою думку.