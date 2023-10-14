Медики 8 полку Сил спеціальних операцій України розповіли про роботу на передовій. Вони посміялися над кумедними випадками і поговорили про серйозні речі.

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Як відбувається евакуація поранених

"Вишибала", санітарний інструктор медичного пункту загону, згадує, що повномасштабна війна застала їх в Авдіївці на ротації.

Єдине, що мене радувало, – що я в колі професіоналів. Я знала, що ми будемо працювати і далі,

– ділиться жінка.

Якщо є поранений – вони прибувають на точку евакуації, обговорюють, скільки часу забере евакуація пораненого. Медик, який його передає, уже на місці, в цей час надає допомогу: за можливості зупиняє критичну кровотечу та надає внутрішньовенний доступ. Загін ССО більш детально оглядає пораненого та везе його на стабілізаційний пункт – там уже надають повноцінну допомогу.

"Вишибала" каже, що часом в авто лишається одна людина. Тоді доводиться вирішувати, хто із поранених тяжчий. Вона схвально відгукується про роботу інших медиків, адже ті примудряються встановити внутрішньовенний доступ в дуже обмежених умовах – наприклад, якщо в авто, тому ж "Хаммері", тісно.

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Жінка в армії

Мені не вперше доводиться ламати стереотипи щодо жінки в армії. Це більше через те, що люди тебе не знають, не бачили тебе в роботі, тому мені досить важко було перевестись у бойовий підрозділ. Ніхто не хоче працювати з дівчатами, я розумію чому: дівчата бувають досить різні,

– зізнається вона.

Начальник медичного пункту загону "Ліфті" пишається її роботою. Каже, що "Вишибала" дуже добре знається на тактичній медицині, вміє багато чого, що й продемонструвала під час евакуації поранених з-під Бахмута.



Медики ССО розповіли про свою роботу на війні / Скриншот 24 Каналу

Фірмовий чорний гумор

Дівчина розповіла, що чорний гумор притаманний усім медикам, але у стресових ситуаціях він просто ллється. Одного разу вона везла пораненого, який марив, що його рука ще відстрілюється від танка. Тим часом як кінцівка висіла на сухожиллі.

Я просто її припідняла і кажу "Так вот же она". Він, здається, зробив вигляд, що не зрозумів. Потім ми з ним спілкувалися в лікарні, де я його навідувала, ще жартували, що він годинник загубив із тієї руки,

– сміється дівчина.

Інший кумедний випадок трапився із контуженим хлопцем: він втрачав свідомість і "Вишибала" щоразу з ним знайомилася. На четверте знайомство хлопець повідомив, що одружений і не треба до нього залицятися.

Також військові дуже дорожать екіпіруванням, яке купили, і просять його не розрізати. А дехто підтягує труси разом зі штанами, якщо поранення пахове.

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Часом на війні стаються і кумедні випадки / Скриншот 24 Каналу

Медики про майбутню перемогу

Всі думають, що день перемоги – це найщасливіший день. Дивлячись для кого. Мені здається, це буде день, коли ти видихнеш, але згадаєш усе те, що втратив і скільки втратив,

– говорить дівчина.

Вона хотіла б відвідати могили тих, кого не змогла провести в останню путь, і впевнена, що найперше після перемоги слід згадати тих, хто віддав життя за неї.

Медики завершили розмову девізом ССО "Іду на ви!" Це гасло князя Святослава Хороброго, яке попереджає ворогів про бойові дії проти них.