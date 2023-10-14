Міноборони України тестує одразу дві моделі жіночих бронежилетів. Ці розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць.
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Їх випробовують в умовах, наближених до бойових
Засоби індивідуального захисту тестують під час виконання навчально-бойових завдань. Саме це дозволяє максимально наблизити умови використання нової броні до бойових.
Це вже друге випробування бронежилетів. Цього разу врахували побажання, які виникли у захисниць після першого.
️Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.
Після завершення "польового" дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах,
– мовиться в повідомленні.
За результатами досліджень, Міноборони затвердить зразки-еталони, які візьмуть на забезпечення ЗСУ.
Міноборони тестує бронежилети для жінок: дивіться відео
У ЗСУ затвердили форму для жінок
- У серпні Міноборони України затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Він офіційно поставлений на забезпечення. Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася у 2022 році. Відтоді відбулося чимало засідань робочих груп, напрацювань та випробувань жіночої форми.
- В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у випробуваннях костюма.
- Вже тоді були повідомлення про початок розробки жіночих бронежилетів. Зокрема, було кілька тестових зразків, проте тривало їхнє вивчення на відповідність технічній специфікації.