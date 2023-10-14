Міноборони України тестує одразу дві моделі жіночих бронежилетів. Ці розробки враховують особливості будови тіла військовослужбовиць.

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Їх випробовують в умовах, наближених до бойових

Засоби індивідуального захисту тестують під час виконання навчально-бойових завдань. Саме це дозволяє максимально наблизити умови використання нової броні до бойових.

Важливо! Основна відмінність цих бронежилетів у демпферних вставках – елементах, яких немає у "чоловічих" моделях. Саме вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

Це вже друге випробування бронежилетів. Цього разу врахували побажання, які виникли у захисниць після першого.

️Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю.

Після завершення "польового" дослідного носіння, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах,

– мовиться в повідомленні.

За результатами досліджень, Міноборони затвердить зразки-еталони, які візьмуть на забезпечення ЗСУ.

Міноборони тестує бронежилети для жінок: дивіться відео

У ЗСУ затвердили форму для жінок