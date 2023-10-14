Минобороны Украины тестирует сразу две модели женских бронежилетов. Эти разработки учитывают особенности телосложения военнослужащих.
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Их испытывают в условиях, приближенных к боевым.
Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач. Именно это позволяет максимально приблизить условия использования новой брони к боевым.
Это уже второе испытание бронежилетов. В этот раз учли пожелания защитниц, возникших после первого.
Производители услышали замечания, учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием.
После завершения "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях,
– говорится в сообщении.
По результатам исследований Минобороны утвердит образцы-эталоны, которые примут на обеспечение ВСУ.
Минобороны тестирует бронежилеты для женщин: смотрите видео
В ВСУ утвердили форму для женщин
- В августе Минобороны Украины утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Он официально поставлен на довольствие. Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году. С тех пор состоялось множество заседаний рабочих групп, наработок и испытаний женской формы.
- В обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в испытаниях костюма.
- Уже тогда были сообщения о начале разработки женских бронежилетов. В частности было несколько тестовых образцов, однако продолжалось их изучение на соответствие технической спецификации.