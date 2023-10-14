Минобороны Украины тестирует сразу две модели женских бронежилетов. Эти разработки учитывают особенности телосложения военнослужащих.

Смотрите также ВСУ отвечают на ночные штурмы россиян на Бахмутском направлении: вдохновляющее видео от Сырского

Их испытывают в условиях, приближенных к боевым.

Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач. Именно это позволяет максимально приблизить условия использования новой брони к боевым.

Важно! Основное отличие этих бронежилетов в демпферных вставках – элементах, которых нет в "мужских" моделях. Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.

Это уже второе испытание бронежилетов. В этот раз учли пожелания защитниц, возникших после первого.

Производители услышали замечания, учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием.

После завершения "полевого" опытного ношения производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет будут проверять в различных климатических условиях,

– говорится в сообщении.

По результатам исследований Минобороны утвердит образцы-эталоны, которые примут на обеспечение ВСУ.

Минобороны тестирует бронежилеты для женщин: смотрите видео

В ВСУ утвердили форму для женщин