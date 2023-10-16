Раньше, говоря о женщине в армии, часто ссылались на опыт Израиля, где служат все. В Минобороны сообщили, что изменилось за время полномасштабной войны.

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Сколько женщин в ВСУ

Число женщин-военнослужащих ВСУ увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За 2 года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч – сейчас проходит службу почти 43 тысяч военнослужащих,

– приводят данные в министерстве.

Для того чтобы служба в армии стала комфортной для женщин, нужно сделать еще много шагов. Впрочем, кое-что уже есть.

Как Министерство обороны достигало равноправия в армии:

Ведомство отменило все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям. Теперь женщина может занимать не только "традиционные" должности медика, связистки, бухгалтера или кухарки, но и быть водителем, гранатометчицей, разведчицей, командиром БМП, снайпершей и т.д.

Возрастные ограничения ушли в прошлое: раньше контракт на прохождение военной службы могли подписать только женщины 18 – 40 лет, а теперь от 18 до 60 лет.

Продолжительность декретного отпуска засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Девушки могут получить военное образование всех уровней, ведь с 2019-го года имеют право поступать в военные лицеи и овладевать теми же специальностями, что и мужчины.

Во всех воинских частях проходят разнообразные тренинги и круглые столы по равноправию, и эта работа системная. Раньше ее вообще не проводили.

Гендерная экспертиза стала обязательной составляющей при разработке нормативно-правовых актов. Также появились внештатные советники по гендерным вопросам.

Ведомство проводит работу по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека, борется против гендерно обусловленного насилия и дискриминации на рабочем месте.

Министерство закладывает затраты на создание условий для женщин: форма, туалеты, средства индивидуальной защиты и т.д.

"Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН "Женщины в Украине", ОБСЕ, структурой НАТО, а также с национальными общественными организациями. Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в том числе по гендерному равенству", – говорится в сообщении Минобороны.

Война – общее дело, а не только "мужское" или "женское"

Женщина-медик ССО с позывным "Вышибала", рассказывая о своей работе, говорит: с девушками работают неохотно, поэтому перевестись в боевое подразделение сложно. Она понимает, почему так, ведь девушки бывают разные. Впрочем, когда мужчины видят, что женщина хорошо работает и многое умеет, они меняют свое мнение.