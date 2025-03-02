Захисник Донецького аеропорту, головний сержант 93 ОМБр Віталій П'ясецький розповів 24 Каналу, що бої у міській забудові мають свої особливості. Вони у певний спосіб полегшують Збройним Силам ведення оборонних дій, а противнику ведення наступальних.

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Яка відмінність у тактиці

Якщо розглядати смугу оборони, де поля, посадки, то там важка логістика, тобто підвіз, заміна особового складу на позиціях. До того ж вона тривала. Піхотинцю потрібно пройти кілометри, щоб провести ротацію.

У місті це зробити легше. Навіть якщо забудова зруйнована, але будинки ще є, туди можна під'їхати автотранспортом чи бронетехнікою, підвести боєкомплект, провести евакуацію,

– розповів військовий.

Але таку саму перевагу має противник. Якщо в полі його доволі легко виявити засобами розвідки, він йде дуже великий проміжок часу відкритою місцевістю, або по лісопосадках, то в місті може пересуватися від укриття до укриття.

Навіть якщо це зруйнована будівля, завалений підвал чи нора, але це все одно створює сприятливі умови противнику, щоб переміщується від укриття до укриття. Виявити його вчасно або навіть уразити набагато складніше,

– наголосив головний сержант 93 ОМБр.

Зауважимо, окупанти не припиняють своїх штурмів. Найбільше атакують на Покровському напрямку, "гаряче" в районі Куп'янська, Лиману, Торецька.