Защитник Донецкого аэропорта, главный сержант 93 ОМБр Виталий Пясецкий рассказал 24 Каналу, что бои в городской застройке имеют свои особенности. Они определенным образом облегчают Вооруженным Силам ведения оборонительных действий, а противнику ведения наступательных.

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Какое отличие в тактике

Если рассматривать полосу обороны, где поля, посадки, то там тяжелая логистика, то есть подвоз, замена личного состава на позициях. К тому же она длительная. Пехотинцу нужно пройти километры, чтобы провести ротацию.

В городе это сделать легче. Даже если застройка разрушена, но дома еще есть, туда можно подъехать автотранспортом или бронетехникой, подвести боекомплект, провести эвакуацию,

– рассказал военный.

Но такое же преимущество имеет противник. Если в поле его довольно легко обнаружить средствами разведки, он идет очень большой промежуток времени открытой местностью, или по лесопосадкам, то в городе может передвигаться от укрытия к укрытию.

Даже если это разрушенное здание, заваленный подвал или нора, но это все равно создает благоприятные условия противнику, чтобы перемещается от укрытия к укрытию. Обнаружить его вовремя или даже поразить гораздо сложнее,

– отметил главный сержант 93 ОМБр.

Заметим, оккупанты не прекращают своих штурмов. Больше всего атакуют на Покровском направлении, "горячо" в районе Купянска, Лимана, Торецка.