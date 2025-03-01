Продвижение врага в ISW зафиксировали на нескольких участках. 24 Канал публикует карты и основные выводы Института.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 1 марта

28 февраля российские войска продолжали атаковать в Курской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В то же время россияне продолжали утверждать, что действуют вблизи границы в Сумской области.

области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. В то же время россияне продолжали утверждать, что действуют вблизи границы в области. У Харьковской области возле Волчанска, на Купянском направлении, на Лиманском и до Боровой россияне не смогли продвинуться. Так же и на Северском направлении и возле Часового Яра.

области возле Волчанска, на Купянском направлении, на Лиманском и до Боровой россияне не смогли продвинуться. Так же и на направлении и возле Часового Яра. Не зафиксировано изменений линии фронта и на Торецком направлении. А вот на Покровском россияне продвинулись. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Песчаного, а еще оккупанты захватили село Запорожье к юго-западу от Покровска.

Боевые действия в Украине и России за 28 февраля / Карты ISW

Российские войска продвинулись и на Кураховском направлении, наступая на запад от города в районе Константинополя и Андреевки. Геолокационные кадры показывают незначительное продвижение оккупантов к северу от этого села, что к западу от Курахово.

направлении, наступая на запад от города в районе Константинополя и Андреевки. Геолокационные кадры показывают незначительное продвижение оккупантов к северу от этого села, что к западу от Курахово. В направлении Великой Новоселки враг также имел продвижение. Россияне наступали возле ряда населенных пунктов в этом районе, а геолокационные кадры показали их продвижение на восток от Бурлацкого.

враг также имел продвижение. Россияне наступали возле ряда населенных пунктов в этом районе, а геолокационные кадры показали их продвижение на восток от Бурлацкого. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных действиях на востоке Запорожской области. Но на западе области у россиян были продвижения после заявленной ими активизации на этом направлении. Геолокационные кадры показывают оккупантов в Пятихатках.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись вблизи Покровска, Курахово, Великой Новоселки и на западе Запорожья.

Заметим, в предыдущем отчете от 28 февраля аналитики указывали, что российские войска продвинулись на тех же Покровском и Кураховском направлениях и у Великой Новоселки. Но тогда шла речь и об успехах ВСУ, и тоже на Торецком и Покровском направлениях.