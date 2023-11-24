"Вместо журналистов разведчики с маячками": Маляр раскрыла попытки окупантов отследить оружие

Относительно того, как журналисты могут освещать ход боевых действий, в частности, освобождение городов и пребывание медийщиков на линии фронта, существует множество вопросов и противоречий. Анна Маляр рассказала о них подробнее и объяснила определенные нюансы доступа для СМИ и причины таких мер безопасности.

Анна Маляр в своем интервью заявила, что российские оккупанты могли отслеживать западное оружие. По ее словам, враг мог это делать за бредом иностранного журналиста.

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Под видом журналиста может быть разведчик

Бывший заместитель министра обороны Украины отметила, что на фронт попадают "не только с целью сделать сюжет – туда попадают и разведчики". Она подчеркнула, что именно потому и существуют правила.

Она рассказала, что были случаи, когда из-за утечки информации из зоны боевых действий было скомпрометировано проведение операций. По словам Маляр, несмотря на готовность журналистов посещать линию фронта, это может подвергать опасности других людей, ведь вместе с медийщиком нужно отправить пресс-офицера, водителя и людей, которые будут гарантировать им безопасность.

И все эти люди (не только журналист) фактически в опасности,

– заявила экс-замминистра.

Первыми в населенный пункт заходят правоохранители

В первый день после освобождения Херсона в ноябре 2022 журналисты не смогли попасть в город, поскольку правоохранители во время проведения стабилизационных действий запрещают кому-либо заходить в населенный пункт или выходить из него, пояснила Анна Маляр.

Она напомнила, что первыми после увольнения каждого населенного пункта в него заходят правоохранители – для проведения стабилизационных действий. В частности, отрабатывают оставшихся после отступления врага коллаборантов. Правоохранители устанавливают правила, согласно которым в течение нескольких дней в населенный пункт никто не может зайти и выйти из него.

В то же время она рассказала, что в первый день после увольнения Херсона планировался брифинг, который должен был состояться в здании горсовета. Там должен был докладывать глава местных властей, военные, принимавшие участие в увольнении, должен был прилететь вертолетом глава Херсонской ОВА, заместитель Главнокомандующего ВСУ.

Но от правоохранителей поступила информация: большинство админзданий города заминировано, и пять человек, которые проводили разминирование, уже взорвались. Поэтому всем, включая заместителя Главнокомандующего и военных, въезд в Херсон был запрещен,

– объяснила Анна Маляр.

Разрешение на въезд предоставили только через день, и как только его получили, она вместе с пресс-офицерами организовала мероприятие для "более 200 журналистов, которых везли несколькими автобусами". По ее словам, именно правоохранители четко определили, сколько может быть автобусов, какая может быть колонна – все это меры безопасности, ведь к тому месту получает вражеская артиллерия.

В то же время, некоторые журналисты попали в Херсон незаконно. Экс-замминистра подчеркнула, что это нарушения, которые нужно расследовать.

Она также отметила, что роль журналистов в документировании военных преступлений россиян чрезвычайно высока, потому что иногда они могут зафиксировать моменты, которые не заметили правоохранители. Но при этом тоже необходимо сбалансировать работу журналистов, правила безопасности и предотвращение утечки информации.

Можно взять двух гражданских

Если чиновник едет на линию фронта, его могут сопровождать только два гражданских лица, в том числе представители СМИ. Так Анна Маляр объяснила, как фотографам Константину и Влади Либеровым удалось снять переправу украинских защитников на левый берег Херсонщины, тогда как такая возможность не была предоставлена ни одному военкору.

И есть требование, что кроме охраны можно взять только двух гражданских. К примеру, это могут быть два журналиста. И каким образом выбрать – это очень сложно. Как бы вы ни выбирали этих двух людей, все остальные точно обидятся, – рассказала бывшая заместитель министра обороны

Также она отметила, что по соображениям безопасности визит планируют не неделю, а буквально час – два. По ее словам, если это растянуть, то туда прилетят ракеты.

Журналист напомнил, что в случае с фотографами Либеровыми никаких поездок чиновников не было. То есть им просто кто-то дал возможность попасть на место переправы ВСУ на левый берег Херсонщины.

Эксзамминистра обороны отметила, что ей не известны обстоятельства, при которых Либеровы смогли оказаться в том месте, "но есть легальные пути попадания, а есть так называемые "кабаниные тропы", которыми проводят волонтеры, сами военные".