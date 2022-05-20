До саміту ЄС маємо переконати партнерів, – про заяву Шольца щодо вступу України

Україна активізувала всі свої зусилля, аби досягти бажаного статусу – " кандидат на членство в ЄС". Однаково потужно працюють, які військові на полі бою, так і дипломати у різноманітних делегаціях.

Про це 24 каналу розповіла заступниця голови комітету з питань зовнішньої політики та народна депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна. Вона також зазначила, що серед наших європейських партнерів ми бачимо, як підтримку з одних питань, та і складнощі у вирішення інших.

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На сьогодні, окрім мілітарної допомоги, важливо також і переконувати партнерів у отриманні Україною статусу кандидата у повноцінне членство в Європейському Союзі. Де ми також маємо говорити із Німеччиною про підтримку,

– стверджує народна депутатка.

Заступниця голови комітету з питань зовнішньої політики України також пояснює, що тому ми також пропрацьовуємо дипломатичний відтинок і сподіваємося на позитивні рішення з боку Німеччини.

Варто додати, що днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна нині не говорить і не наполягає на негайному членстві в Євросоюзі, втім вірить, що наразі немає жодних раціональних аргументів проти надання їй статусу кандидата.

Дипломат зауважив, що не отримав від європейських міністрів обіцянки надати Україні статус наприкінці червня на саміті лідерів ЄС, однак, за словами посадовця, жодна держава-член разом з тим відкрито не виступила проти цього.

Допомога від Європи та США Україні – що треба знати

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Заходу об'єднались довкола боротьби нашої держави проти країни-агресорки. Кремль отримав низку нищівних економічних санкцій, міжнародну ізоляцію та засудження, а офіційний Київ – зброю, фінансову підтримку та допомогу усього цивілізованого світу.

Сполучені Штати Америки прийняли закон про ленд-ліз для України. Документ 9 травня підписав президент Джо Байден. Ленд-ліз дозволить нашій державі пришвидшити постачання озброєння та всього необхідного, що допоможе нашим захисникам та захисницям якомога швидше вибити російських окупантів за межі міжнародно визнаних кордонів України та перемогти у війні проти Росії.

На тлі широкомасштабної війни Росії проти України Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свої нейтральні статуси. Країни разом подали заявки на вступ до НАТО. Невдовзі Північноатлантичний альянс може розширитись з 30 до 32 країн, чого раніше дуже боявся Путін. Скоро лідери країн-заявників повинні зустрітись із президентом США Джо Байденом, де він, очікується, підтримає рішення скандинавських країн.

Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорювали нагальні та важливі питання, зокрема й посилення санкційного тиску на Росію.

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