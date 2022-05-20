До саммита ЕС должны убедить партнеров, – о заявлении Шольца о вступлении Украины

Украина активизировала все свои усилия, чтобы достичь желаемого статуса – "кандидат на членство в ЕС". Все равно мощно работают, как военные на поле боя, так и дипломаты в различных делегациях.

Об этом 24 каналу рассказала заместитель председателя комитета по внешней политике и народный депутат от партии "Слуга народа" Марина Бардина. Она также отметила, что среди наших европейских партнеров мы видим как поддержку по одним вопросам, так и сложности в решении других.

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Сегодня, кроме милитарной помощи, важно также и убеждать партнеров в получении Украиной статуса кандидата в полноценное членство в Европейском Союзе. Где мы также должны говорить с Германией о поддержке,

– утверждает народный депутат.

Заместитель председателя комитета по внешней политике Украины также объясняет, что поэтому мы также прорабатываем дипломатический отрезок и надеемся на положительные решения со стороны Германии.

Следует добавить, что на днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина сейчас не говорит и не настаивает на немедленном членстве в Евросоюзе, впрочем, верит, что пока нет никаких рациональных аргументов против предоставления ей статуса кандидата.

Дипломат отметил, что не получил от европейских министров обещания предоставить Украине статус в конце июня на саммите лидеров ЕС, однако, по словам чиновника, ни одно государство-член вместе с тем открыто не выступило против этого.

Помощь от Европы и США Украине – что нужно знать

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада объединились вокруг борьбы нашего государства против страны-агрессора. Кремль получил ряд сокрушительных экономических санкций, международную изоляцию и осуждение, а официальный Киев – оружие, финансовую поддержку и помощь всего цивилизованного мира.

Соединенные Штаты Америки приняли закон о ленд-лизе для Украины. Документ 9 мая подписал президент Джо Байден. Ленд-лиз позволит нашему государству ускорить поставки вооружения и всего необходимого, что поможет нашим защитникам и защитницам как можно скорее выбить российских оккупантов за пределы международно признанных границ Украины и победить в войне против России.

На фоне широкомасштабной войны России против Украины, Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои нейтральные статусы. Страны вместе подали заявки на вступление в НАТО. Вскоре Североатлантический альянс может расшириться с 30 до 32 стран, чего раньше очень боялся Путин. Вскоре лидеры стран-заявителей должны встретиться с президентом США Джо Байденом, где он, ожидается, поддержит решение скандинавских стран.

Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Политики обсуждали актуальные и важные вопросы, в том числе усиление санкционного давления на Россию.

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