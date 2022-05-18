Стратегическая цель Кремля сегодня – всех перессорить. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк о стратегической цели России

По словам Михаила Подоляка, Россия, нападая на Украину, не ожидала объединения украинцев и единства Запада. Это стало важным отрицательным фактором для Кремля в войне против нашего государства.

Стратегическая цель Кремля сегодня – всех перессорить: украинцев с властью, а страны Запада друг с другом,

– подчеркнул Подоляк.

Впрочем, советник главы Офиса Убежден, что у России этого сделать не получится. Мир, по его словам, уже выработал иммунитет к российским информационным операциям.

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Единство Украины и Запада

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада объединились вокруг борьбы нашего государства против страны-агрессора. Кремль получил ряд сокрушительных экономических санкций, международную изоляцию и осуждение, а официальный Киев – оружие, финансовую поддержку и помощь всего цивилизованного мира.

Соединенные Штаты Америки приняли закон о ленд-лизе для Украины. Документ 9 мая подписал президент Джо Байден. Ленд-лиз позволит нашему государству ускорить поставки вооружения и всего необходимого, что поможет нашим защитникам и защитницам как можно скорее выбить российских оккупантов за пределы международно признанных границ Украины и победить в войне против России.

На фоне широкомасштабной войны России против Украины, Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои нейтральные статусы. Страны вместе подали заявки на вступление в НАТО. Вскоре Североатлантический альянс может расшириться с 30 до 32 стран, чего раньше очень боялся Путин. Вскоре лидеры стран-заявителей должны встретиться с президентом США Джо Байденом, где он, ожидается, поддержит решение скандинавских стран.

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