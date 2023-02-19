Чому провалилася ідея Кремля набирати на війну в Україні добровольців: аналіз ISW

Кремль продовжує не виконувати фінансові обіцянки перед добровольчими силами. Це матиме згубні наслідки для здатності Росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.

Таким чином, Росія прагне професіоналізувати та розширити армію. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу З чим пов'язані зміни у військовому командуванні Росії: аналіз ISW

Чому Росія не змогла набрати на війну добровольців

Російські військові не виплачують обіцяну фінансову компенсацію комбатантам у багатьох підрозділах. Зокрема, це стосується підрозділів бойового резерву російської армії (БАРС).

Міністерство оборони Росії прагнуло створити БАРС як активний резерв, залучивши добровольців-резервістів для трирічної служби за контрактом, починаючи з осені 2021 року, і запропонувало незначну фінансову компенсацію в розмірі від 4 000 до 9 000 рублів (приблизно від 54 до 122 доларів) на місяць. Однак ця ініціатива провалилася майже відразу.

До того ж російська бюрократія унеможливлює отримання документів, які підтверджують участь у бойових діях, а також документів, необхідних для отримання обіцяних платежів добровольцями, які приєдналися до російських військових дій навесні – влітку 2022 року.

Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським міноборони під час або після війни через зростаючу недовіру,

– зазначили американські аналітики.

Раніше ISW повідомляв, що міноборони Росії, ймовірно, не досягло своїх цільових показників щодо набору добровольців влітку 2022 року через недовіру до російських військових щодо виконання своїх обіцянок на тлі кривавої війни. Широко поширена недовіра до російського міноборони може дедалі більше підривати бажання росіян йти на службу за контрактом і посилювати залежність російської армії від примусової мобілізації та вербування.

ISW також раніше оцінював, що Кремль виснажить російський державний бюджет, якщо виконає обіцяні платежі та зобов’язання щодо довгострокових виплат.

"Неспроможність Кремля створити та належним чином підтримувати формування БАРС також свідчить про те, що Кремль навряд чи створить ефективні добровольчі резерви — у воєнний чи мирний час", – додали аналітики.

Росіянам не вистачає елітних формувань

Раніше ISW повідомляли, що окупантам не вистачає кількості елітних формувань, необхідних для проведення більшого масштабу.

Оцінка ISW щодо перспектив майбутніх російських механізованих наступальних операцій пропонується з низькою достовірністю через обмежені доступні кадри, які показують російську військову тактику по всій лінії фронту.