Також в ISW вважають, що це могли зробити для того, щоб знизити напруженість між Шойгу та Пригожиним. Адже призначили росіян, які нейтральні у боротьбі між міноборони Росії та вагнерівцями.

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Що відомо про дії росіян щодо командування

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що міноборони Росії підтвердило, що призначили:

генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева – командувачем Центрального військового округу (ЦВО);

раніше генерал-полковника Сергія Кузовлєва – командувачем Південного військового округу (ПВО);

генерал-лейтенанта Євгена Никифорова – Західним військовим округом (ЗВО);

генерал-лейтенанта Рустама Мурадова – командувачем Східного військового округу (СВО).

Формалізація командувачів військових округів, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на дистанціювання російських збройних сил від минулих невдач і підготувати їх до нового великомасштабного наступу в Україні,

– заявили в ISW.

Там також пояснили, що зміна командування може свідчити про те, що міноборони Росії намагається чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні. Ба більше, аналітики вважають, що:

призначення цих командирів – не значить відновлення довоєнного керівного блоку в міноборони Росії чи розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, попри повідомлення про зв'язки Никифорова з Пригожиним, Мордвічева – з Кадировим;

на посади командувачів призначили окупантів, які нейтральні щодо Пригожина та Шойгу, щоб заспокоїти останніх.

Адже Пригожин проводить інформаційний контрнаступ проти традиційного російського військового істеблішменту, запустивши посилену інформаційну кампанію проти міноборони Росії у відповідь на:

можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування зеків;

загальне зниження впливу власника ПВК "Вагнер".

Саме падіння популярності Пригожина та закінчення вербування зеків, ймовірно, обмежують оперативні можливості вагнерівців в Україні.

На додаток, Кремль новим призначенням командувачів, ймовірно, створив потенційних "цапів-відбувайлів". Останні будуть відповідальні за будь-які майбутні невдачі в Україні, щоб убезпечити нещодавно призначеного командувача військових дій Валерія Герасимова від потенційної критики.

Що відомо про зміни командування у Росії