Также в ISW считают, что это могли сделать для того, чтобы снизить напряженность между Шойгу и Пригожиным. Ведь назначили россиян, которые нейтральны в борьбе между миноборонами России и вагнеровцами.

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Что известно о действиях россиян относительно командования

В американском Институте изучения войны отметили, что минобороны России подтвердило, что назначило:

генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева – командующим Центральным военным округом (ЦПО);

ранее генерал-полковника Сергея Кузовлева – командующим Южного военного округа (ПВО);

генерал-лейтенанта Евгения Никифорова – Западным военным округом (ЗВО);

генерал-лейтенанта Рустама Мурадова – командующим Восточным военным округом (СВО).

Формализация командующих военными округами, вероятно, является частью усилий, направленных на дистанцирование российских вооруженных сил от прошлых неудач и подготовить их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

– заявили в ISW.

Там также объяснили, что смена командования может свидетельствовать о том, что минобороны России пытается более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине. Более того, аналитики считают, что:

назначение этих командиров – не значит восстановление довоенного руководящего блока в минобороны России или расширения ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Пригожиным, Мордвичева – с Кадыровым;

на должности командующих назначили оккупантов, которые нейтральны в отношении Пригожина и Шойгу, чтобы успокоить последних.

Ведь Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента, запустив усиленную информационную кампанию против минобороны России в ответ на:

возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке зэков;

общее снижение влияния собственника ПИК "Вагнер".

Самое падение популярности Пригожина и окончание вербовки зэков, вероятно, ограничивают оперативные возможности вагнеровцев в Украине.

В дополнение, Кремль новым назначением командующих, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения". Последние будут ответственны за любые будущие неудачи в Украине, чтобы обезопасить недавно назначенного командующего военными действиями Валерия Герасимова от потенциальной критики.

Что известно об изменениях командования в России