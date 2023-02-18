Также в ISW считают, что это могли сделать для того, чтобы снизить напряженность между Шойгу и Пригожиным. Ведь назначили россиян, которые нейтральны в борьбе между миноборонами России и вагнеровцами.
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Что известно о действиях россиян относительно командования
В американском Институте изучения войны отметили, что минобороны России подтвердило, что назначило:
- генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева – командующим Центральным военным округом (ЦПО);
- ранее генерал-полковника Сергея Кузовлева – командующим Южного военного округа (ПВО);
- генерал-лейтенанта Евгения Никифорова – Западным военным округом (ЗВО);
- генерал-лейтенанта Рустама Мурадова – командующим Восточным военным округом (СВО).
Формализация командующих военными округами, вероятно, является частью усилий, направленных на дистанцирование российских вооруженных сил от прошлых неудач и подготовить их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.
– заявили в ISW.
Там также объяснили, что смена командования может свидетельствовать о том, что минобороны России пытается более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине. Более того, аналитики считают, что:
- назначение этих командиров – не значит восстановление довоенного руководящего блока в минобороны России или расширения ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Пригожиным, Мордвичева – с Кадыровым;
- на должности командующих назначили оккупантов, которые нейтральны в отношении Пригожина и Шойгу, чтобы успокоить последних.
Ведь Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента, запустив усиленную информационную кампанию против минобороны России в ответ на:
- возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке зэков;
- общее снижение влияния собственника ПИК "Вагнер".
Самое падение популярности Пригожина и окончание вербовки зэков, вероятно, ограничивают оперативные возможности вагнеровцев в Украине.
В дополнение, Кремль новым назначением командующих, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения". Последние будут ответственны за любые будущие неудачи в Украине, чтобы обезопасить недавно назначенного командующего военными действиями Валерия Герасимова от потенциальной критики.
Что известно об изменениях командования в России
- В январе 2023 года Россия сменила командующего войной в Украине. Вместо "палача Алеппо" Сергея Суровикина назначили Валерия Герасимова. В ответ на это некоторые российские военные блоггеры смеялись над Герасимовым и сравнивали эту перестановку с игрой в музыкальные кресла среди неэффективной военной гвардии Москвы. Также его называют некомпетентным.
- Уже 17 февраля стало известно, что Кремль назначил Андрея Мордвичево командующим Центральным военным округом. Последний отличился штурмом Мариуполя и "Азовстали". Также его считают любимцем Кадырова.
- Следует заметить, что он заменил в должности генерал-полковника Александра Лапина, которого в январе назначили на должность главы генштаба сухопутных войск оккупантов.