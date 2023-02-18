В эфире 24 канала председатель Ивановской общины в Черниговской области Елена Швыдка рассказала о том ужасном периоде. Она напомнила, что 3 марта русские солдаты оккупировали Ягодное.

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По ее словам, враги заходили в каждый двор, выгоняли людей и под дулами автоматов сгоняли всю деревню в подвал. Продолжалось это в течение двух дней – 3 и 4 марта.

Какова цель россиян

Елена Швыдка отметила, что люди сидели в подвале школы, а сверху россияне обустроили свой штаб. Они знали, что ВСУ известно об украинцах в здании, поэтому россияне понимали – по ним стрелять не будут. Местные люди были для них определенным щитом.

Кроме того, глава общества рассказала, что преимущественно большинство среди российской армии были тувинцы и буряты.

Этот подвал – это очень небольшое помещение – где-то 170 квадратных метров. Людям не хватало места. Люди не могли даже лечь,

– вспомнила Елена Быстрая.

"Ситуация с питанием доходила до критической, потому что еды не было. Люди пошли договариваться об обустройстве полевой кухни возле школы. Им ее разрешили сделать, но были такие дни, когда совсем не давали готовить еду. Начинали обстреливать и люди заходили в подвал. Если же удавалось приготовить – это примерно полстаканчика еды на человека в день ", – вспомнила Скорая.

Смотрите полное видео об оккупации на ютубе 24 канала:

Момент деоккупации

Глава общества вспомнила, что россияне 30 марта закрыли людей в подвале, не давали выходить, постоянно вели обстрелы.

Они заходили колоннами, но ехали совсем не так от нас. Они ехали хаотично и видно было, что они убегают,

– отметила Скорая.

"Если говорить именно о подвале в ягодном, то людям было понятно, что происходит. Ведь постоянно гудели машин, постоянные обстрелы. Большинство людей уже прощались с жизнью. Думали, что не будут уже жить", – сообщила глава общества.

Она вспомнила, что потом наступила тишина. Тогда люди выбили дверь, вышли на улицу и увидели, что никого уже нет. Однако по домам не могли уйти, ведь много было минований, сгоревшей техники и большинство потеряли свои дома.

Елена Швыдка рассказала, что сейчас почти все люди вернулись домой в Ягодное. Большими темпами идет восстановление села, люди надеются, что они будут жить в своих домах и больше такого не повторится.